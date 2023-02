Sanità, ricette elettroniche e prenotazioni bloccate in tutta Italia

Problemi per le prenotazioni di esami e anche per l'emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici. Alle 2 della scorsa notte si sono bloccati, per un guasto, i server nazionali di Sogei, che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. Anche la Regione Liguria si appoggia al sistema nazionale Sac.

Il blocco, di cui non si conosce ancora la causa, è totale: inaccessibile anche la ricerca delle anagrafiche degli assistiti, il sistema di accesso alla tessera sanitaria o l'archivio delle spese mediche che in automatico finiscono nel 730 come spese detraibili.

Sogei informa che sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati. E spiega che "non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni. Ci scusiamo con gli utenti e con le Amministrazioni Clienti per gli eventuali disagi arrecati".