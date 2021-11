Smascherò truffe milionarie alle assicurazioni, polizia locale premiata per 'Miglior operazione' dell'anno

Cinquanta indagati e 12 provvedimenti cautelari, un'indagine conclusa il 29 giugno del 2020 che ha impegnato 150 agenti del reparto Giudiziaria-Infortunistica, gli uomini dei reparti Sicurezza Urbana e Pronto Intervento e dei nove distretti territoriali e del comando di Recco della polizia locale.

Il corpo è stato premiato oggi, martedì 9 novembre, dall'Anci a Parma per la 'Miglior operazione', chiamata 'Chiodo', che nel 2020 ha smascherato un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative e che, in sede di patteggiamento, ha fatto sì che il principale indagato, Giuseppe Tacchella, donasse 750mila euro al Gaslini e 100mila euro all’Istituto San Marcellino.

La Polizia locale, con anni di indagini, ha portato allo smantellamento di una associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni delle compagnie assicurative, alla simulazione di reati, al danneggiamento per atti vandalici e, non paghi, anche per falsa testimonianza e riciclaggio: la banda aveva simulato 270 incidenti falsi, tra i quali quello di una Porsche Cayenne guidata da un 93enne in realtà morto un anno prima del falso incidente.

Con i provvedimenti del gip Riccardo Ghio, oltre alle 12 misure cautelari tra Genova, Santa Margherita Ligure, Recco, Savignano, Crocefieschi, Vobbia e Casella, anche il sequestro preventivo di beni per sette milioni e duecentomila euro.

«Lo straordinario operato dei nostri agenti – dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Giorgio Viale – era già stato riconosciuto lo scorso maggio con l’attribuzione delle onorificenze al sovraintendente capo Aldo Giordano, al sovraintendente capo Marco Fedeli, all’assistente Davide Napoli e all’agente Roberto Siddi durante la “Giornata regionale della Polizia locale”, a maggio. Questo premio è il giusto riconoscimento, anche a livello nazionale, del lavoro che la nostra squadra ha fatto, in maniera certosina, per ricostruire e smantellare una catena deliquenziale che ha coinvolto ben 50 indagati e ha portato a 12 provvedimenti cautelari. Voglio ricordare che tutto ciò è avvenuto mentre intorno a noi l’emergenza sanitaria infuriava nei suoi momenti più duri: il plauso alla nostra Polizia locale, dunque, è doppio per aver saputo non solo garantire e assicurare la sua funzione di salvaguardia e tutela del territorio, ma anche per aver saputo portare a termine un’operazione così complessa come l’”Operazione chiodo”».

«Sono veramente orgoglioso del premio che gli agenti della Polizia locale hanno ricevuto oggi – aggiunge il comandante Gianluca Giurato –, un riconoscimento che arriva a coronare un’indagine complessa e durata anni, per di più con un’emergenza sanitaria nel mezzo. Il corpo della Polizia locale di Genova si è dimostrato solido, tenace e pronto a salvaguardare gli interessi e il benessere dell’intera collettività. Il premio di oggi è un riconoscimento a tutti gli uomini e le donne della Polizia locale che nonostante le avversità non si sono tirati indietro».