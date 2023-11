Strade più sicure pensate dai bambini delle scuole: torna il premio Picasso

Tante novità nell'ambito del premio Federica Picasso, giunto alla sua terza edizione, e organizzato dallo studio legale associato degli avvocati Sguerso con il Comune di Genova e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'obiettivo è quello di coltivare la memoria di Federica Picasso, sfortunata ragazza genovese scomparsa in un incidente stradale in monopattino l’8 febbraio 2021, stimolando in suo ricordo l’interesse dei bimbi genovesi sulle tematiche della mobilità scolastica sostenibile e dell’educazione e sicurezza stradale. Quest'anno sono state coinvolte anche le classi quarte delle scuole primarie, che si aggiungono alle quinte, c'è poi una nuova sezione tematica per invitare i più piccoli a disegnare lo spazio che vorrebbero attorno alla propria scuola. Famiglie e scuole coinvolte in un processo di partecipazione attiva e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile e degli spazi pubblici a misura di bambino.

Due sezioni per il concorso rivolto alle classi quarte e quinte

Partecipando al concorso, gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie genovesi acquisiranno una consapevolezza diretta del percorso imboccato dalla Città di Genova per diventare più vivibile attraverso la promozione di spostamenti eco-sostenibili e la creazione di spazi sicuri e inclusivi. A questo proposito, spicca quest’anno la novità della doppia sezione del concorso. In aggiunta alla tematica generale 'BIMBINCITTÀ: Mi muovo sicuro nel mio quartiere!', che rappresenta la percezione dei bimbi nello spostarsi nel proprio quartiere sotto il profilo della sicurezza, il comitato promotore del Premio ha lanciato una nuova sezione inerente una specifica tematica di carattere più creativo: 'Lo spazio che vorrei intorno alla mia scuola - disegna la tua piazza o strada scolastica a misura di bambino'.

La progettazione di spazi a misura di bambino

Concorrendo a questa seconda sezione del Premio i piccoli genovesi potranno suggerire un ripensamento sostanziale del modo di frequentare e vivere gli spazi pubblici attorno agli istituti scolastici, rendendoli liberi dal traffico privato, quindi più sicuri e disponibili per giochi e attività di aggregazione con protagonisti grandi e piccoli. Dopo un’analisi collettiva e l’osservazione degli spazi urbani attorno al proprio plesso scolastico, i bimbi potranno individuare le criticità e proporre soluzioni di urbanismo tattico per consentirne la fruibilità. Alle classi che parteciperanno al concorso sarà richiesto di preparare degli elaborati (disegni o elaborati grafici; elaborati scritti; produzioni audio/video per la prima sezione. Elaborati grafici per la seconda). Le graduatorie saranno stilate da una commissione presieduta anche quest’anno da Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi Onlus, impegnata a livello nazionale contro la violenza stradale per promuovere azioni concrete finalizzate all’educazione al corretto comportamento stradale, e composta dall’avvocato Filippo Sguerso e da altre figure rappresentative del mondo della scuola, del Corpo della Polizia Locale di Genova e del settore Smart Mobility del Comune di Genova. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale giovedì 8 febbraio 2024, nel terzo anniversario della scomparsa di Federica Picasso, in un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Genova a cui parteciperanno tutte le classi vincitrici.

Come partecipare al premio Federica Picasso

Per partecipare al Premio Federica Picasso è necessario inviare la richiesta di partecipazione entro le ore 23.59 di domenica 10 dicembre all’indirizzo e-mail smartmobility@comune.genova.it con oggetto 'Richiesta partecipazione Premio Federica Picasso 2023-2024, 3° edizione' Per ulteriori informazioni su modalità di partecipazione al Premio, realizzazione degli elaborati e relative tempistiche, premi in palio etc. si può consultare il testo integrale del bando di concorso sul sito internet del Comune di Genova a questo indirizzo. Per ulteriori informazioni si consiglia di scrivere agli indirizzi e-mailpremiopicasso@comune.genova.it o info@studiosguerso.it.

I commenti

L'assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora commenta: "Il Premio sta diventando un modello nazionale per la promozione del benessere dei bimbi e delle loro famiglie attraverso la mobilità scolastica dolce e l’educazione stradale. Tutti i cittadini genovesi devono imparare a muoversi in maniera rispettosa delle regole e dell’ambiente: un obiettivo e, insieme, un presupposto fondamentali per vivere in una città con una maggiore qualità della vita e più attenzione agli altri". L'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino aggiunge: "La Polizia Locale di Genova ha come mission la diffusione della cultura della sicurezza stradale e la persegue attraverso corsi e lezioni rivolte a bambini e ragazzi genovesi, spiegando loro che la strada è di tutti e che le regole vanno sempre rispettate per non danneggiare se stessi e gli altri. Come assessorato alla Sicurezza stiamo lavorando ogni giorno per ridurre il numero di incidenti stradali e quindi di vittime e feriti. Genova, per le ragioni che ben sappiamo, è da questo punto di vista una città difficile, ma il nostro obiettivo a medio-lungo termine è quello delle morti zero, anche in memoria di chi come Federica Picasso ci ha lasciato troppo presto". L'ideatore e organizzatore del Premio, Filippo Sguerso, insieme a tutti gli ex colleghi di Federica, conclude: "Ideato in memoria di una persona con splendide doti umane, pensando soprattutto alla figlia Matilde che, come i bimbi a cui il Premio si rivolge, frequenta la scuola primaria. Per me e per tutto lo Studio è il modo per continuare a sentire Federica ancora vicina a noi; al tempo stesso vogliamo dare un contributo alla città di Genova nel virtuoso percorso che la stessa sta compiendo verso l'utilizzo di una mobilità sempre più sostenibile. La riflessione, la sensibilizzazione e l’educazione su questi temi deve necessariamente coinvolgere anche i bambini, cittadini di domani ma già oggi utenti delle strade".