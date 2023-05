Progetto legalità: le scuole premiate dalla Polizia con i calciatori di Genoa e Samp

Si è svolta nella mattinata di giovedì 11 maggio 2023 al teatro Verdi di Sestri Ponente la giornata conclusiva della sesta edizione di 'PretenDiamo legalità", progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il progetto è stato elaborato con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza della legalità attraverso incontri con il personale della Polizia. Complessivamente hanno aderito circa 900 ragazzi di 13 istituti genovesi di ogni ordine e grado.

Diversi istituti sono stati premiati. Per la scuola primaria le classi 4^ e 5^ della scuola Don Roscelli-Istituto Suore dell’Immacolata con il gioco da tavola "Wings of legality". Per la scuola secondaria di primo grado la classe seconda dell’Istituto Santa Marta di Chiavari con il video "Silenzio assordante". Per la scuola secondaria di secondo grado la classe 3^L del Liceo Artistico Statale Klee Barabino con il videoclip "Giovanni Palatucci". Premio della critica per l’originalità alla classe 5^A della scuola primaria Vernazza IC Sturla e menzione speciale per la poesia con disegno "Legalità" a due allievi della classe 4^ della scuola primaria Don Daste.

Alla cerimonia hanno partecipato il dirigente l’ufficio scolastico regionale Alessandro Clavarino, il presidente Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi, il direttore del teatro Giunio Lavizzari e le unità cinofile della Polizia. A consegnare le targhe ai vincitori, i giocatori di Genoa e Sampdoria Mimmo Criscito e Mehdi Leris.