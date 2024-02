Preleva 1.250 euro dal conto della madre a sua insaputa, denunciato

Oltre ai reati, che lo hanno portato in carcere, è accusato ora anche di aver prelevato 1.250 euro con il bancomat della madre all'insaputa di lei.

Per questo un genovese 47enne, attualmente recluso presso la casa circondariale di Marassi per la commissione di reati contro il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri.

Nelle ultime ore i militari hanno anche eseguito tre ordini di carcerazione nei confronti di due genovesi e un albanese, già agli arresti domiciliari rispettivamente per truffa, maltrattamenti in famiglia e reati in materia di sostanze stupefacenti, a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni cui erano sottoposti.

Tutti e tre sono stati portati nel carcere di Marassi.