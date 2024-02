Ucraina, due anni di guerra: la preghiera per la pace aperta a tutti di Sant'Egidio

Duemila tonnellate di aiuti umanitari inviati in Ucraina dalla comunità di Sant'Egidio dall’inizio del conflitto: tre tir di aiuti da Genova, sessanta i profughi accolti nel capoluogo ligure di cui alcuni in gravissime condizioni di salute. Ma la guerra russo-ucraina non accenna a fermarsi, dopo due anni. Per questo la comunità organizza una preghiera comunitaria (vale a dire che tutti possono partecipare) venerdì 23 febbraio alle 19 - due ore dopo la manifestazione per la pace del comitato Insieme per la Costituzione di Genova - nella basilica della ss. Annunziata del Vastato, in piazza della Nunziata. Saranno presenti anche tanti profughi ucraini accolti in questi anni a Genova.

"Sant’Egidio è presente nel Paese da trent’anni con gruppi di cittadini ucraini, che in questi due anni, pur condividendo le sofferenze, le paure, i disagi di tutta la popolazione, hanno realizzato un’estesa rete di aiuti umanitari - fa sapere la comunità -. Ogni settimana migliaia di pacchi alimentari sono consegnati alle famiglie di sfollati e inviati nelle regioni meridionali e orientali del Paese, più esposte alle azioni belliche, raggiungendo in due anni circa 330.000 persone. Tutto ciò è reso possibile da una catena di solidarietà che parte dall’Italia e da altri paesi europei e che non può interrompersi finché dura il conflitto".

Nel centro di coordinamento delle iniziative umanitarie di Sant’Egidio, realizzato a Leopoli, vicino al confine con la Polonia, sono giunti finora dall’Italia e da diversi Paesi europei 127 carichi di aiuti umanitari, pari a 2.000 tonnellate, per un valore complessivo di oltre 23 milioni di euro. Tre i tir di aiuti partiti da Genova, oltre a quindi pallet di medicinali. Cibo, abbigliamento, coperte, prodotti per l’igiene personale, ma anche medicinali e materiale sanitario. Da Leopoli Sant’Egidio ha spedito farmaci, anche salvavita, a 209 strutture sanitarie, 90 amministrazioni locali, 54 istituti per bambini, anziani e disabili e numerosi centri di accoglienza per profughi anche nelle aree più remote del Paese. La stima delle persone che hanno usufruito di questi aiuti sanitari è di circa 2 milioni.

"L’Ucraina ha bisogno di pace e la solidarietà ne tiene viva la speranza, quando tutto intorno parla di morte. Per alimentarla c’è bisogno di un sostegno largo e generoso, che non può indebolirsi ma al contrario deve rafforzarsi: a due anni dall’inizio della guerra non dimentichiamo l’Ucraina, perché l’aiuto umanitario, ne siamo convinti, è realizzare già da oggi un pezzo di pace e di futuro" concludono da Sant'Egidio-