La prefetta Torraco visita il comando provinciale dei carabinieri

Cinzia Torraco, prefetta di Genova, ha visitato la caserma di Forte San Giuliano per un saluto ai carabinieri del comando provinciale di Genova. È stata accolta con il picchetto d'onore schierato all'ingresso, lungo lo storico ponte levatoio.

Il comandante provinciale Gerardo Petitto ha successivamente accompagnato la prefetta presso la sala riunioni della sede per l’incontro con gli ufficiali dipendenti e una rappresentanza del personale del comando. È stato illustrato un breve briefing incentrato sulle caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell’Arma dislocati sul territorio, nonché sulle principali problematiche connesse con la situazione della criminalità e della sicurezza in ambito provinciale.

A seguire, la prefetta Torraco ha visionato la centrale operativa deputata al coordinamento degli interventi delle pattuglie impegnate sul territorio e della ricezione delle chiamate di pronto intervento della cittadinanza. "La dottoressa Torraco - spiegano dal comando provinciale in una nota - ha espresso sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento per il diuturno contributo offerto dall’Istituzione nella lotta a ogni forma di illegalità, nella prossimità alle comunità più isolate, e per il modus operandi caratterizzato da costante dedizione e alto senso dello Stato".

