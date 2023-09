Sanzioni ridotte per chi bivacca e 'preavviso': la misura dopo il caso della clochard multata

Sanzioni ridotte per chi bivacca in città: le multe passano da 200 euro a 50 (o, a seconda dei casi, 25) euro. La misura è stata approvata dal consiglio comunale martedì 19 settembre, con una delibera proposta dalla giunta che va a modificare il regolamento di polizia locale, ed è arrivata sulla scia del caso della clochard multata in via XX Settembre che aveva suscitato molto clamore, con anche l'avvio di una colletta per pagare la sanzione. La misura è stata rimodulata "valutato il ridotto disvalore sociale della condotta e la sua scarsa incidenza sul decoro urbano".

Anche un'altra variazione è stata approvata: alla prima violazione delle norme del regolamento, la polizia locale non procederà subito alla multa ma, in prima istanza, informerà il trasgressore, invitandolo a cessare la condotta illecita. L'avviso, che dovrà essere documentato per iscritto con tanto di identificazione, avrà durata di 180 giorni entro i quali se il comportamento verrà replicato, arriverà la multa.

Sulla delibera sono stati presentati due ordini del giorno e cinque emendamenti presentati dal consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli. Approvato l'odg che invita la giunta ad adottare apposite misure, anche di natura emergenziale, che consentano di ridurre il numero di persone costrette a vivere per strada, mediante il potenziamento dell’assistenza sociale e dell’edilizia popolare, l’attivazione di percorsi di cura di eventuali patologie psichiche, la costituzione di gruppi di operatori con specializzazioni differenti". Anche il primo emendamento è stato approvato.

La delibera ha ottenuto infine l'ok del consiglio con 23 voti a favore della maggioranza e 10 astenuti (Pd e Gruppo Misto). Voto contrario per il consigliere Crucioli di Uniti per la Costituzione, Fabio Ceraudo del M5S e Filippo Bruzzone della lista RossoVerde.

"L’amministrazione Bucci sembra aver finalmente compreso che non si affronta la povertà a suon di multe - è il commento dei consiglieri Pd -. La marcia indietro è stata quindi quella di rivedere l’articolo 3-bis del Regolamento di Polizia Urbana introducendo l’uso del preavviso verso una persona che vive per strada, prima di sanzionarla". Il Partito Democratico si è astenuto: "Anche laddove esiste una lieve diminuzione della repressione delegata alle sole multe, è chiaro che servono comunque politiche di prevenzione che ad oggi non esistono. Pensare di preavvisare la sanzione, di fatto sapendo che non potrà essere applicata, pur costituendo un passo avanti rispetto all’approccio della guerra ai poveri avuto fino ad oggi, lascia trasparire la completa mancanza di una visione di fondo".