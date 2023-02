Violentata nei vicoli, fermato uno spacciatore

È arrivato a una svolta il caso della ragazza di 28 anni, violentata in un appartamento di via di Prè nei giorni scorsi. Per la violenza è stato fermato dalla squadra mobile di Genova uno spacciatore di origini senegalesi di 34 anni. Decisiva la denuncia formalizzata dalla vittima dopo la delicata operazione a cui è stata sottoposta all'ospedale Galliera.

La posizione dell'uomo, fermato mentre rincasava, è ora al vaglio della procura. Secondo il racconto della vittima, i due avrebbero consumato insieme crack, poi l'aggressore l'avrebbe trascinata in un appartamento e violentata. La ragazza è poi riuscita a fuggire fino a piazza della Meridiana, dove è stata trovata in strada sofferente e poi soccorsa.

L'uomo è stato identificato grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all'analisi delle telecamere di sorveglianza di zona. Intanto le indagini stanno cercando di fare luce anche sugli altri tre episodi analoghi, avvenuti dall'inizio dell'anno. "Il fenomeno è grave - ha detto il procuratore capo Nicola Piacente - e l'ultimo caso è stato più brutale degli altri ed è preoccupante".