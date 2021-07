Guardia di Finanza, sequestrati diecimila Rolex falsi

/ Via di Prè

Oltre duemila capi di abbigliamento con marchio contraffatto e diecimila Rolex falsi sono stati sequestrati dalla compagnia aeroportuale di Genova Sestri della Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione denominata "Pollicino", iniziata all'aeroporto e terminata nel centro storico genovese seguendo le tracce lasciate dai trafficanti.

Nell’ambito delle quotidiane azioni di monitoraggio e controllo operate presso lo scalo aeroportuale i finanzieri hanno intercettato un flusso di merci illecito e hanno sequestrato oltre duemila capi di abbigliamento e articoli di pelletteria con marchio di fabbrica contraffatto delle più famose e blasonate firme (Chanel, Louiss Vuitton, Prada, Gucci e molti altri) oltre a diecimila parti e orologi finti Rolex.

Le successive attività di indagine, coordinate dal Sostituto Procuratore Luca Monteverde, sono partite dall’individuazione e dal sequestro (inizialmente a carico di ignoti) di una spedizione di parti e componenti di orologi “Rolex” (quadranti, cinturini, coroncine) proveniente da un Paese extra UE con destinazione Genova. Successivamente le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire all'effettiva destinazione che coincideva con il luogo di assemblaggio della merce. Pertanto i militari hanno eseguito una perquisizione in via Prè, nel cuore del centro storico genovese, dove, presso il domicilio di un cittadino extracomunitario originario del Senegal, venivano trovati, ben occultati, centinaia di orologi con marchio di fabbrica contraffatto, nonché attrezzatura per il montaggio e lo smontaggio degli stessi, documentazione extracontabile riconducibile all’illecita commercializzazione della merce. Il responsabile di questo mercato del “falso” è stato denunciato a piede libero.