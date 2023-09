Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato

Un uomo di circa 60 anni, italiano, è stato rapinato nella notte in via Prè e si è rivolto alla polizia per denunciare l'accaduto.

Secondo quanto ha raccontato agli agenti è stato avvicinato nei vicoli da due persone, non meglio identificate, intorno alle 4:30 di domenica 3 settembre 2023. I malviventi gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino per stordirlo e gli hanno rubato un marsupio con cento euro in contanti e vari effetti personali. Poi sono scappati per le vie del centro storico, facendo perdere le proprie tracce.

La polizia sta indagando per fare luce sull'episodio e rintracciare i due rapinatori.