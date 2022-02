Spaccio, arrestato un 21enne colto sul fatto in via Prè

Nel pomeriggio di ieri, martedì 22 febbraio, durante un controllo anti spaccio nel centro storico genovee, una pattuglia dei carabinieri della Maddalena ha arrestato un 21 enne senegalese, irregolare sul territorio.

Il giovane è stato notato dai carabinieri, in via di Prè, mentre in cambio di diverse banconote da dieci euro, cedeva 2 grammi di eroina ad un attempato consumatore.

Lo spacciatore, dopo essere stato identificato e perquisito è stato trovato in possesso di oltre 500 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività. Nello stesso servizio i militari hanno sorpreso, in piazza della Vittoria, un giovane colombiano vendere 2 grammi circa di hashish ad una ragazza.

Il pusher è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.