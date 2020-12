Aperto nonostante la zona arancione, sanzionato negozio di abbigliamento a Pré

Aveva riaperto nonostante il divieto per zona arancione, tirando su la saracinesca e accogliendo clienti. Per questo motivo il titolare di un negozio di abbigliamento di via Pré è stato sanzionato.

A effettuare il controllo, i carabinieri della Maddalena, che stavano pattugliando il centro storico a piedi. Il proprietario del negozio, un cittadino senegalese, è stato sanzionato per violazione delle norme anti contagio ed è stata stabilita la chiusura per cinque giorni dell’attività.

I militari, nella stessa giornata, hanno anche denunciato un cittadino del Gambia trovato con diverse dosi di cocaina, crack e hashish che alla loro vista ha provato a scappare spintonandoli.