Foto di torte sull'iPhone rubato, ladro incastrato

Nella giornata di giovedì 24 febbraio la polizia di Stato di Genova ha denunciato in due distinte operazioni un 24enne e un 40enne (clicca qui per leggere la notizia) per il reato di ricettazione. Il primo è stato anche segnalato per possesso di armi e oggetti atti a offendere.

Il 24enne è stato fermato per un controllo mentre si trovava nei pressi dell'ingresso di un hotel ed è parso eccessivamente agitato tanto da proferire frasi sconnesse, che hanno insospettito gli agenti, inducendoli ad approfondire gli accertamenti.

Addosso il giovane nascondeva un coltello con impugnatura ad anello e un iPhone 7 sprovvisto di scheda telefonica di cui non ha saputo giustificare il possesso. Nonostante la galleria delle immagini risultasse vuota, i poliziotti hanno recuperato delle foto cancellate di recente, perlopiù di torte, da cui sono risaliti al proprietario, titolare di una pasticceria, che aveva denunciato il furto del telefono il giorno prima.