Inseguimento notturno nei vicoli, giovane bloccato e denunciato

Alla vista delle divise della polizia, ha preso la fuga. È successo nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021 nel centro storico. Protagonista un 23enne di origini senegalesi.

I poliziotti hanno rincorso il giovane lungo via Gramsci, vico Largo, via di Prè e infine in vico di Santa Fede, dove finalmente è stato raggiunto e bloccato.

Il ragazzo, che ha cercato di divincolarsi e di colpire gli agenti per guadagnarsi di nuovo la fuga, è stato denunciato per resistenza e sanzionato perché a spasso senza motivo durante il coprifuoco.