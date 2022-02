Inseguimento di corsa per i vicoli, spacciatore raggiunto dalla polizia

Giornata di corse e inseguimenti lunedì 7 febbraio 2022 per gli agenti della polizia di Stato di Genova. Nella prima 'sfida' ai blocchi di partenza ci sono gli uomini del commissariato Prè e un 43enne. Gli agenti lo vedono stazionare con fare sospetto in vico Largo e quando si avvicinano per controllarlo l'uomo fugge.

L'inseguimento tocca il cuore dei vicoli genovesi da via di Prè, passando per piazza del Metelino per poi concludersi in piazza Inferiroe del Roso dove il fuggitivo, ormai sfiancato dalla corsa, è stato raggiunto dagli 'atleti' in divisa.

Il 43enne, che aveva lanciato a terra durante la fuga dieci barrette di cannabis, per un peso complessivo di circa 12 grammi, è stato denunciato. La seconda 'sfida' ha visto impegnati gli agenti di Cornigliano forse con il compito più difficile vista l'età del fuggitivo, 18 anni. Ma anche in questo caso i poliziotti hanno avuto la meglio.