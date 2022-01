A 16 anni ingoia ovuli di cocaina per non farsi arrestare

Come anticipato da Genova Today, il nucleo centro storico della polizia locale, lo scorso 21 dicembre, ha fermato un minorenne che ha ingoiato ovuli di cocaina per non farsi arrestare, ma il giovanissimo pusher dei vicoli di Genova è stato portato in ospedale e piantonato. Il ragazzo, un senegalese, è stato trasferito poi nel carcere minorile di Torino.

Gli agenti avevano avviato l'indagine grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune, seguendo i suoi spostamenti, nei vicoli. Le immagini mostravano un ragazzo che, tra via di Prè e vico Largo, con un gesto repentino della mano destra, scambiava con un’altra persona una dose di sostanza stupefacente in cambio di soldi.

È stata poi notata la stessa persona che ha ricevuto l’involucro allontanarsi con un altro soggetto nella vicina piazza Inferiore del Roso; qui, i due si sono fermati per consumare la dose. I vigili una volta rintracciato lo hanno perquisito senza però trovare alcuna dose. A quel punto è stato portato all'ospedale San Martino dove con una tac è emerso che aveva ingerito nove dosi di cocaina.