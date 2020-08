Pré, a spasso con martelletto, coltello e droga in tasca: denunciato 32enne

Gli agenti del nucleo Centro storico del reparto Sicurezza Urbana della polizia Locale rhanno denunciato un 32enne fermato in piazza Metellino, nella zona di Pre', con diverse dosi di eroina e un martelletto frangivetro in tasca.

L’uomo, originario del Marocco e con diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e reati legati allo spaccio, ha attirato l’attenzione degli agenti per l’atteggiamento nervoso con cui si aggirava per i caruggi.

Gli uomini del nucleo lo hanno fermato e perquisito, e gli hanno trovato addosso un coltello multiuso, un martelletto frangivetro con cavo d'acciaio e 0,52 grammi di eroina. È stato quindi denunciato per porto di oggetti atti a offendere, per spaccio e per la presenza irregolare in Italia.

Droga, coltello e martelletto sono stati sequestrati.