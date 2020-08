Pré, la grande fuga dei turisti: «Tra spaccio e degrado vacanze rovinate»

«Cercavo una vacanza rilassante, si è trasformata in un disastro»: a rivolgersi al sindaco Marco Bucci in persona è un turista arrivato a Genova per trascorrere qualche giorno di vacanza, fuggito dopo qualche notte in via Pré.

L'uomo, un 51enne originario della Campania, è stato ospitato con la famiglia da Massimo Monteggia, proprietario di una casa vacanza in via Pré e presidente di Prénotando, associazione nata proprio per la valorizzazione turistisca di una zona molto complessa e al centro di numerose iniziative di rilancio che sino a oggi si sono dimostrate insufficienti per salvare il turismo. Monteggia ha raccolto lo sfogo del turista e quello di altri prima di lui, persone che sono arrivate a Genova e hanno scelto il centro storico per visitare la città, e che si sono ritrovate a fare i conti con spaccio e degrado.

«Nell'ultimo mese ho avuto tre entrate di turisti tra cui una famiglia tedesca che, vista la situazione, è scappata ancor prima di entrare - racconta Monteggia - L'ultimo cliente ha interrotto il soggiorno prima e ha chiesto il rimborso, dipingendo un quadro desolante ma veritiero di quanto accade in via Prè».

La famiglia campana, arrivata a Genova il 15 agosto, è rimasta tre notti, il tempo di sperimentare la quotidiniatà di via Pré, e poi è scappata a sua volta: «Sono rimasto sconcertato dal degrado della situazione - spiega il capofamiglia in una lettera che ha inviato al sindaco Marco Bucci - intorno all'appartamento e proprio sotto la finestra c'è uno spacciatore fisso che vende droga nella massima tranquillità. Quando capitano i controlli e lui è costretto a dileguarsi iniziano i problemi, perché arrivano i clienti che non lo trovano e iniziano a urlare e rompere bottiglie, magari perché in astinenza. La strada è inoltre un ritrovo di ubriaconi e persone che ogni tre metri si avvicinano per chiedere soldi, facendoti sentire insicuro».

«Sono costretto a lasciare l'appartamento in anticipo e a chiedere il rimborso - conclude il turista - non intendo pagare neppure la tassa di soggiorno: la vacanza è rovinata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una denuncia che ricalca quelle sempre più frequenti che arrivano dai turisti, per una perdita che va oltre il lato prettamente economico e colpisce al cuore chi da anni cerca di spogliare il quartiere di una reputazione pesantissima: chi ci vive e ci lavora.