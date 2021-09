Cane legato a un portone e proprietaria irreperibile, interviene la polizia

/ Via di Prè

Ha legato il cane a un portone ed è sparita. Per fortuna dell'animale, è stato notato da una pattuglia del commissariato Prè. È successo poco dopo le 8 di martedì 31 agosto 2021 in via di Prè. Il cane, un meticcio di grossa taglia, era legato con una corda cortissima alla maniglia di un portone.

L'animale, bagnato dalla pioggia scrosciante e impaurito, ha cominciato ad abbaiare e a ringhiare agli agenti, che si sono avvicinati per constatarne le condizioni. Visto che sembrava malnutrito e abbandonato a se stesso, è stato chiamato personale specializzato della Croce Verde, che, munito di lettore di microchip, è risalito al nome della proprietaria, una senzatetto genovese di 26 anni.

Il cane è stato portato al canile e visitato, risultando effettivamente in fase di deperimento, con perdite di chiazze di pelo e infestato da parassiti. Già conosciuto dagli addetti poiché più volte tolto alla padrona per violazioni amministrative legate alla cattiva gestione, l'animale è stato condotto presso una struttura idonea e si è proceduto a un sequestro penale.

La 26enne, cercata inutilmente dagli agenti in centro storico nei luoghi di solito da lei frequentati, è stata denunciata in stato di irreperibilità per maltrattamento di animali.