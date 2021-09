Degrado a Prè, distrutto il dehor della Trattoria dell'Acciughetta

A denunciare l'atto vandalico la titolare: "Riceviamo sempre danni e in più beffe, ossia recensioni negative per il contesto della zona"

"Si può arrivare a lavoro la mattina e avere il terrore di trovare tutto sporco, distrutto, rovinato dagli altri?" si domanda Giogia Losi, titolare della Trattoria dell'Acciughetta in piazza Sant'Elena, che ancora una volta si è svegliata con una butta sorpresa: piegati tutti i pali del dehors e le piante lanciate per terra.

"Da quasi 7 anni, ogni giorno, siamo sotto costante stress", si sfoga la titolare su Facebook. "Riceviamo sempre danni e in più beffe, ossia recensioni negative per il 'contesto' di Prè e non per il prodotto, da persone che non si rendono conto di cosa significhi lavorarci ogni giorno".

Non è infatti la prima volta che il locale subisce atti vandalici e furti, in passato ignoti rubarono tutti i tavolini e dopo il tam tam social, alcuni giorni dopo, eccoli riapparire davanti all'ingresso; in seguito un 38enne camerunense incendiò la tenda del ristorante, dichiarando poi alla polizia di aver incendiato il dehors perché di cattivo umore.

Ogni volta la titolare e i suoi soci si rimboccano le maniche ma la sensazione è di investire in un quartiere in degrado senza ricevere aiuti da nessuno: "Poi ripariamo, aggiustiamo, puliamo, paghiamo, compriamo piante e fiori, arredi carini", da qui la richiesta, ormai una supplica: "Preghiamo affinché il nostro lavoro sia rispettato".