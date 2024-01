Spaccia crack nei vicoli, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il weekend di Capodanno, hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere reati nel centro storico cittadino e in particolare in occasione del concerto di fine anno, con l'impiego di 50 carabinieri in uniforme e 20 in abiti civili, identificando 350 persone e controllando 60 veicoli.

Nel corso dell'attività sono state arrestate due persone, di cui un 39enne iraniano, in esecuzione di un provvedimento cautelare dopo che ha aggredito l'ex compagna incinta. Nel centro storico, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia centro, dopo un breve pedinamento conclusosi in via di Prè, hanno sorpreso un uomo mentre cedeva una dose di crack in cambio di una modesta somma di denaro a un genovese 50enne.

Il soggetto, un camerunense 40enne con pregiudizi di polizia, è stato perquisito e trovato in possesso di un'ulteriore dose della medesima sostanza e pertanto arrestato. L'acquirente sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.