Cocaina nascosta nelle pieghe dei pantaloni, arrestato

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 tre pattuglie della polizia di Stato, mentre effettuavano un controllo appiedato nella zona del centro storico, hanno notato due ragazzi, che stazionavano in via di Prè, guardarsi intorno come se aspettassero qualcuno.

Alla vista degli agenti i due hanno imboccato via Balbi, dove sono stati subito fermati dagli altri quattro operatori, che li controllavano a distanza. Data la reticenza dimostrata e la condotta posta in essere è stata effettuata una perquisizione personale, grazie alla quale sono stati ritrovati, nascosti nelle pieghe dei pantaloni di uno dei due soggetti, 20 involucri di cocaina per un totale di 8 grammi insieme a 125 euro suddivisi in banconote da piccolo taglio.

Gli agenti hanno quindi accompagnato il pusher in questura dove è stato arrestato e l'autorità giudiziaria competente e informata dei fatti ha disposto per questa mattina il giudizio direttissimo.