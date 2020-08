Prende una camera in albergo, arriva la polizia e lo arresta

Nonostante fosse destinatario di un ordine di carcerazione, si è registrato presso un albergo in via di Prè. Tanto è bastato per farlo finire in manette. Protagonista della vicenda un 50enne romeno pluripregiudicato.

Non appena i suoi dati sono stati inseriti presso il portale 'Alloggiati web' è scattato l'allerta presso la sala operativa della questura, che ha inviato immediatamente una volante sul posto.

L'uomo era ricercato poiché deve ancora espiare 2 mesi e 20 giorni di reclusione come pena residua a seguito di una condanna per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.