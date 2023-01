Nuovi problemi per il 'pratone' di Quarto, il cancello rimane chiuso

Nuovi problemi per il 'pratone' di Quarto a un anno dal passaggio di gestione da Città Metropolitana a Comune, avvenuto il primo gennaio del 2022. L'amministrazione aveva annunciato progetti per il rilancio del parco, all'interno dei quale si trova anche una ludoteca con gonfiabili, Magic Zena, i cui responsabili si occupavano di apertura e chiusura dell'accesso di via Carrara.

Si occupavano, al passato, perché il contratto di gestione è scaduto a fine dicembre dopo alcuni rinnovi trimestrali e la titolare Viviana Carrero denuncia a GenovaToday: "In un anno non è ancora stato scritto dagli uffici del comune un bando per la gestione, motivo per cui abbiamo deciso di non aprire più l'ingresso di via Carrara come previsto nel vecchio contratto. Dal 2023 abbiamo smesso di aprire il cancello alla mattina e abbiamo aspettato fino a oggi (9 gennaio, ndr) per lanciare questo grido d'allarme, proprio perché con le feste di mezzo speravamo ancora di avere notizie in tempo utile. Non è stato così, di fatto non abbiamo più sentito nessuno dagli uffici comunali dallo scorso mese di settembre, quando abbiamo ricevuto una mail per l'affitto, che abbiamo regolarmente pagato, come sempre. Non apriremo più il cancello - sottolinea la titolare di Magic Zena - perché non abbiamo intenzione di prenderci responsabilità non dovute nel caso succedesse qualcosa all'interno del parco che, non dimentichiamolo, è frequentato da famiglie e bambini".

Viviana Carrero aggiunge: "Già lo scorso anno avevamo raccolto le firme perché preoccupati per il futuro della nostra attività e del pratone, all'interno del quale lavoriamo dal 2016. Si era poi concretizzato il passaggio da Città Metropolitana al Comune, ma i problemi non sono mancati. In attesa del bando avevamo firmato un contratto di tre mesi, poi rinnovato in attesa del censimento degli alberi, uno dei quali è anche caduto per il forte vento nel mese di novembre rompendo alcune nostre strutture. Avevamo parlato con gli uffici comunali a febbraio 2022, poi anche nel mese di agosto, successivamente è calato un silenzio assordante, proseguito fino alla fine del 2022, con la scadenza dell'ultimo contratto. Quello che è certo è che, ora, l'accesso di via Carrara rimarrà chiuso. Rimane l'accesso legato alla scuola materna nella parte posteriore del parco, ma non si può poi uscire su via Carrara".

Sul tema è intervenuta anche Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per la coalizione progressista: "Il fatto che il cancello rimanga chiuso credo sia un problema importante anche per i genitori che devono portare i bambini all'asilo e si trovano costretti a fare un giro più lungo. Inoltre questo preclude la fruizione del parco pubblico nel pomeriggio. Capisco ovviamente i gestori della ludoteca che, senza un contratto, non si prendono la responsabilità dell'apertura e della chiusura del cancello di un giardino frequentato da bambini. Trovo assurdo che dopo un anno si presenti una situazione del genere, con i cittadini a pagarne le conseguenze. Quel cancello, tra l'altro, doveva essere già sostituito tempo fa da Città Metropolitana perché considerato poco sicuro. Nel 2017, inoltre, con un gruppo di mamme avevamo dato una sistemata ai giochi ormai vecchi, in occasione delle ultime elezioni alcuni erano stati cambiati e ne erano stati promessi di nuovi, di fatto ci sono solo alcune altalene, gli altri non sono mai arrivati. Credo servirebbe più attenzione nei confronti di chi vive il quartiere".