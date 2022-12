Il ristoratore che offre il pranzo di Natale alle persone in difficoltà: "Anch'io ero senza casa, so cosa si prova"

A 34 anni William Galles sa cosa si prova a non avere più nulla e a dover affrontare momenti in cui il buio ti divora. Una situazione difficile, il rifugio nei garage degli amici, la paura di non riuscire a superare la salita e la voglia di riscatto. Per questo, domenica scorsa, ha messo a disposizione la sua pizzeria - "Botto" di via Struppa - per offrire un pranzo di Natale gratis a circa 90 persone che si trovano in difficoltà. Un rifugio e un pasto caldo, un momento di compagnia e leggerezza ma anche di condivisone dei regali che hanno portato svariati cittadini genovesi che hanno saputo dell'iniziativa e hanno voluto contribuire con doni di vario tipo.

"In genere - spiega William, titolare del locale - organizzo serate solidali devolvendo l'incasso in beneficenza. Mi fa stare bene, ma questa volta ho sentito il bisogno di sentirmi coinvolto in prima persona, dunque ho pensato di programmare un pranzo direttamente nel mio ristorante, gratis, per quanti si trovassero in condizioni di difficoltà. Sono partito in autonomia, con il mio staff, pubblicando un appello sui social: poi sono riuscito a realizzare l'idea grazie all'aiuto di Caritas, del Municipio Media Val Bisagno e di tutti i cittadini che hanno risposto alla chiamata e mi hanno consegnato nei giorni scorsi molti regali da distribuire ieri". L'obiettivo era far uscire le persone dalla solitudine, ascoltare le loro storie e condividere un pranzo almeno nel periodo di Natale. La risposta è stata grande e moltissimi cittadini del quartiere e non solo hanno contribuito con doni, vestiti e giocattoli. Domani William riprenderà la distribuzione ai senzatetto e alle associazioni.

A sedersi a tavola, circa 90 persone, un quarto italiane e per i restanti tre quarti di diverse nazionalità, sia senzatetto sia famiglie in grave difficoltà: "Il locale era pieno, è stato un successo ma lo dico non senza amarezza, perché vuol dire che sono tante le persone che hanno bisogno di una mano in questo momento. Mi ha scaldato il cuore vedere il sorriso dei più piccoli, ma fa male vedere bambini che vivono in condizioni difficili, nonostante il grande lavoro di associazioni e servizi sociali". Tra il covid e la crisi le situazioni di fragilità sono aumentate, e secondo i dati della Cgil un minore su quattro in Liguria è a rischio povertà.

"Anche io non avevo nulla, dormivo nel garage di amici"

Quella di William non è una storia facile e in parte spiega la motivazione che ha portato il 34enne a voler organizzare il pranzo della solidarietà: "Ho avuto diversi problemi in famiglia. Mia mamma è mancata quando avevo 19 anni, io non lavoravo e mi sono trovato improvvisamente in mezzo a una strada. Andavo a dormire nei garage degli amici, poi per fortuna ho trovato una fidanzata che mi ha dato una mano e la forza per risalire e rimettermi in piedi. E oggi eccomi qui, con una pizzeria mia. Se mi guardo indietro mi rendo conto che sono stato fortunato, molte persone non hanno avuto le mie possibilità. Per questo organizzare questo pranzo, toccare determinate situazioni con mano, stringere mani e condividere sorrisi mi ha fatto stare bene".

Al pranzo hanno partecipato anche il Vescovo ausiliare Nicolò Anselmi e l'assessora ai Servizi Sociali del Municipio Media Val Bisagno Angela Villani: "É stato bellissimo - è il commento di Villani - vedere tutte queste persone parlare e mangiare in allegria".

Il ristoratore ha annunciato che questo esperimento non sarà l'ultimo e che il suo desiderio sarebbe vedere l'iniziativa che si allarga: "Spero di essere riuscito, nel mio piccolo, a far capire che ognuno può fare qualcosa per il prossimo. Siamo tante gocce che però formano l'oceano, noi cittadini possiamo fare la differenza per migliorare la vita di chi non ha nulla".

Liguria, un minore su 4 è a rischio povertà: le fasce più in difficoltà

Tra gli strascichi della pandemia di covid-19 e la crisi economica ed energetica, aumentano anche in Liguria le persone che hanno bisogno di aiuto e i dati sono drammatici. Secondo l'ufficio economico della Cgil, nella nostra regione ci sono situazioni ormai al limite e un minore su quattro è a rischio povertà. Dal 2019 al 2020, secondo dati Eurostat, in Liguria il rischio di esclusione sociale per i minori è salito dal 20,3 al 26.9.

In particolare, sul territorio regionale vivono circa 331mila persone a rischio povertà e, tra queste, circa 161mila vivono in una condizione di bassa intensità lavorativa. Cioè lavorano ma i redditi sono troppo bassi, e dunque, pur essendo occupate, sono in situazioni difficili.

Rimanendo su questo tema, quali sono le fasce più a rischio tra chi lavora? Secondo l'Uiltucs, i "nuovi poveri" in Liguria sono rappresentati da giovani che faticano ad arrivare a fine mese, tra commessi, baristi e camerieri under 35, in prevalenza donne. Uno su tre guadagna meno di mille euro al mese.