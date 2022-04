Villa Fiammetta riapre grazie ai volontari: "Uno spazio prezioso per il quartiere"

Nuova vita a Pra' per Villa Fiammetta, area verde che si trova in via Pieve di Teco, finalmente riaperta dopo due anni di chiusura, è tornata da martedì 12 aprile 2022 a disposizione delle famiglie e dei bambini della zona, grazie all'impegno del Collettivo Burrasca e del Municipio Ponente. L'associazione coinvolge ragazzi e ragazze del quartiere, ha una biblioteca popolare, gestisce uno spazio in via Branega 10Q e dal 2008 porta avanti iniziative tra impegno sociale, musica e cultura, si occuperà della gestione del parco e di apertura e chiusura dei cancelli, ma sta lavorando anche a diversi progetti per renderla più bella e fruibile.

Villa Fiammetta è un parco chiuso, di competenza del Comune, gestita per molti anni da un'associazione di volontariato, Amici di Villa Fiammetta, formata da residenti della zona. Dopo oltre 15 anni, però, i membri avevano riconsegnato le chiavi al Municipio Ponente. Molte delle persone che se ne occupavano erano infatti invecchiate e non erano più in grado di prendersene cura, altre si erano trasferite. La 'palla' era quindi passata al presidente Claudio Chiarotti che, circa tre anni fa, si era messo alla ricerca di associazioni che potessero subentrare, senza però trovare nessuno, mettendosi nel frattempo in contatto con gli uffici comunali, senza esito. Dopo alcuni lavori svolti da Aster si sono incrociate le strade del Municipio e del Collettivo Burrasca ed è stato firmato un patto collaborazione che porta oggi alla riapertura del parco.

Mirko Grisolia, a nome del Collettivo Burrasca, spiega a Genova Today: "Purtroppo la villa era chiusa da due anni perché si faticava a trovare persone in grado di occuparsene e veniva spesso additata come completamente degradata e in mano ai vandali, noi come associazione di quartiere abbiamo quindi preso contatto con il Municipio Ponente e attraverso il presidente Claudio Chiarotti e il consigliere Roberto Ferrando ci siamo impegnati per trovare una soluzione che consentisse la sua riapertura e riqualificazione. Piano piano siamo riusciti a creare una rete di volontari, che contiamo di espandere ulteriormente, in grado di tenere aperta Villa Fiammetta, abbiamo iniziato a pulire a a studiare progetti per la riqualificazione visto che la struttura è un po' fatiscente".

Grazie all'impegno dei volontari Villa Fiammetta è stata quindi riaperta dal lunedì al venerdì con orario compreso tra le 8:30 e le 18:30, ma in futuro si punta a un ampliamento. "L'obiettivo finale è la completa riqualificazione - spiegano ancora dal Collettivo Burrasca - abbiamo accordi con il Municipio per la presentazione di alcuni progetti, dalla collaborazione con le scuole Assarotti-Montanella con laboratori per bimbi e ragazzi, alle opere di street art per rendere più belli i muri e tutto il contesto della Villa, ovviamente abbiamo bisogno di tempo, ma la strada è stata intrapresa e vogliamo dare al quartiere qualcosa di prezioso. La Villa é anche frequentata da giovani di età compresa tra i 17 e i 19 anni e purtroppo si erano create alcune incomprensioni con i residenti giustamente esasperati dal vociferare serale, noi abbiamo coinvolto questi ragazzi e queste ragazze, ci hanno dato una grossa mano nelle operazioni di pulizia e auspichiamo possano essere con noi a prendersi cura della zona anche in futuro".

Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato stampa, anche la consigliera comunale Marta Brusoni, che sosterrà il sindaco Bucci alle prossime elezioni dalla lista 'Avanti Genova', aveva annunciato la riapertura di Villa Fiammetta a Pra', il Collettivo Burrasca ha però puntualizzato: "Noi non vogliamo prendere parte alla propaganda elettorale e crediamo che la questione non debba rientrare nei programmi di nessuno perché questa è una storia che abbiamo portato avanti noi negli anni, per il bene del quartiere e senza nessun tipo di interesse dal punto di vista politico, noi non l'abbiamo fatto per rivendicarlo, e per il rispetto di volontari e volontarie non troviamo giusto che qualcuno provi a intestarsi meriti per motivi elettorali".