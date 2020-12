Ubriaco, tenta di rapinare un giovane: arrestato

Nel pomeriggio di martedì 8 dicembre in via Pra', un uomo, armato di coltello, ha tentato di rapinare un genovese di 31 anni, intimandogli di consegnarli il portafoglio, non riuscendovi per la pronta reazione della vittima, che ha richiamato l'attenzione di una pattuglia della locale stazione carabinieri, che transitava in quel momento.

L'aspirante rapinatore, un genovese di 33 anni, con pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata rapina e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento poiché, in stato di agitazione psicofisica, verosimilmente dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, ha aggredito i militari e danneggiato una porta dell'ufficio della caserma.

Dopo le formalità, il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.