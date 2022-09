Reagisce allo scippo della borsa: trascinata a terra e ferita

Ha reagito allo scippo rimanendo attaccata con tutte le forze alla borsa. Chi l'ha aggredita, però, a sua volta non ha mollato la presa pur di appropriarsi del bottino.

Vittima del ladro è stata una genovese di 57 anni che, scaraventata a terra e trascinata per parecchi metri, si è ferita ed è stata ricoverata in ospedale. I medici che l'hanno visitata l'hanno giudicata guardibile in trenta giorni.

Tanto è costato alla donna salvare la borsa cui ha fatto da scudo con il corpo cadendo per terra. Il bandito si è dato alla fuga, ma sul caso indagano le volanti della polizia di Stato.