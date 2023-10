Picchia l'ex compagna davanti al figlio e la manda all'ospedale

I carabinieri del comando provinciale genovese hanno arrestato due persone nelle ultime ore. Nel primo caso si tratta di un italiano di 30 anni, con precedenti, colpito da un ordine di cercerazione emesso dal Tribunale di Genova per i reati di estorsione e rapina commessi a Pegli nell'agosto scorso.

Nel secondo caso è stato arrestato un altro italiano di 30 anni per lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto in presenza di minori. Nel quartiere di Pra' l'uomo, al culmine di una violenta lite con la sua ex compagna 21enne, alla presenza del figlioletto, aveva procurato alla donna lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’immediato intervento dei carabinieri aveva evitato conseguenze ancora più gravi. Il 30enne è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.