Riqualificazione di Palmaro, presentato il progetto in sei punti

L'intenzione è quella di promuovere la riorganizzazione degli spazi in funzione di una maggior vivibilità e abitabilità per la cittadinanza

Illustrato, nell'ex cappella di villa De Mari a Pra', il progetto di recupero e valorizzazione del sestiere praese di Palmaro, presentato dal Comune di Genova per il bando Pinqua-Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare sviluppato, a cui hanno collaborato il Municipio VII Ponente, FondAzione PRimA'vera in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova e le associazioni del territorio. Il bando prevede un finanziamento da 15 milioni di euro.

Alla presentazione sono intervenuti in presenza: gli assessori del Comune di Genova ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca, il presidente del Municipio VII Ponente Claudio Chiarotti, il presidente dell’Autorità di sistema Portuale Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il presidente onorario della FondAzione PRimA'vera Guido Barbazza. Collegata da remoto la docente Francesca Pirlone dell'Università di Genova.

«La rigenerazione di Pra' Palmaro - ha detto l’assessore Piciocchi - è al centro di un pro-getto articolato, condiviso con associazioni e cittadini. Gli interventi, che abbiamo inserito nella proposta inviata al ministero, riguardano il riassetto di un quartiere che potrà essere ricollegato al mare, con spazi pubblici, aree sportive, recupero delle creuze e percorsi di valorizzazione del quartiere. Inoltre, abbiamo dato rilievo anche all’aspetto dell’edilizia resi-denziale pubblica, con la riqualificazione di immobili e di spazi a essi collegati per dare al quartiere e ai propri residenti una qualità abitativa elevata, vista la vicinanza al mare e alla presenza di aree verdi».

«Con questo progetto - ha sottolineato l’assessore Maresca - il quartiere di Pra' Palmaro integrerà un rapporto virtuoso tra città e attività portuali, una visione che vogliamo esten-dere all’intera città. La rigenerazione del quartiere e la riconnessione al mare sono azioni attese da tempo dal territorio, su cui la nostra amministrazione sta lavorando da tempo anche con il progetto sulle dune di Pra’ per la realizzazione di un parco integrato con il quartiere a servizio di residenti e visitatori».

«Si continua nel percorso di riqualificazione dovuta a questa parte di città - ha detto il pre-sidente del Municipio Chiarotti - col trasferimento del porto commerciale, il primo tassello ottenuto, grazie a una lunga battaglia dei cittadini, è stata la Fascia di rispetto, seguita dal-la riqualificazione del Parco Lungo. Poi con l’investimento dei Por si è arrivati alla rigenera-zione di una buona fetta della delegazione. La prossima sfida è la riqualificazione di Pra’ Palmaro, partendo dal litorale, da Villa De Mari fino ad arrivare ai quartieri collinari Erp, co-niugando una riqualificazione urbanistica in sinergia con interventi previsti, anche dal punto di vista sociale e culturale. Auspico una forte presa di responsabilità anche da parte di Au-torità di Sistema Portuale e soprattutto di RFI senza la quale collaborazione fattiva non sa-rà possibile perseguire questo ambizioso progetto».

«Stiamo lavorando per portare a termine la fase delle opere compensative dei quartieri del ponente genovese dove c’è stato un impatto forte delle attività portuali - ha ricordato il presidente Signorini - stiamo completando l’elettrificazione della banchina nel Psa di Pra', con minori emissioni acustiche e in aria, abbiamo completato la prima fase delle dune di Pra’ con cui avremo una bellissima passeggiata alberata che farà da barriera visiva sulla presenza dei container. In parallelo, stiamo lavorando sulle opere infrastrutturale e della logistica: con la realizzazione dei fasci di binari da 750 metri sarà ridotto l’impatto del traffi-co portuale sulla viabilità ordinaria e con lo spostamento della ferrovia se ne ridurrà l’impatto sul quartiere».

«La visione di ridare il mare a Pra' - Palmaro lanciata già nel 2010 sulle pagine de “Il Prai-no” - ha affermato Barbazza, presidente onorario della FondAzione PRimA’vera” - registra, grazie all’impegno del Comune di Genova, un’importante tappa nella sua trasformazione in realtà, a beneficio di Pra’ e di tutta la Città».

Il progetto

Il Comune di Genova ha presentato al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili una proposta per la riqualificazione dell’area di Pra' Palmaro, L'obiettivo della proposta presentata in sede ministeriale è completare il processo di riqualificazione del waterfront avviato negli ultimi anni a Levante e innescare quello già programmato nel lungo periodo a Ponente, prestando particolare attenzione a promuovere la riorganizzazione degli spazi in funzione di una maggior vivibilità e abitabilità per la cittadinanza.

Il progetto si articola in 6 interventi.