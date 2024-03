Operaio 63enne cade da una scala, in codice rosso al San Martino

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 18 marzo 2024 a Pra'. Un operaio di 63 anni è caduto da una scala dall'altezza di tre metri mentre lavorava in un cantiere in via Villini Negrone.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni colleghi il 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino con diversi traumi. A Pra' sono intervenuti anche gli ispettori dello Psal della Asl 3 per i necessari accertamenti sull'incidente.

