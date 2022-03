Pra', un nuovo mezzo per il trasporto dei bimbi del centro Mompracem

Un nuovo mezzo per i bambini del centro socioeducativo "Mompracem" di Pra', per garantire il trasporto scuola-centro e, al termine delle attività, il rientro nella propria abitazione: il Doblò è stato inaugurato alla presenza della presidentessa di Agorà Coop, Rosana Cavalli, del presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti, dei rappresentanti dell'azienda Pmg Italia e degli sponsor del territorio che hanno sostenuto l'operazione.

Al taglio del nastro, è seguita la consegna degli attestati di ringraziamento agli sponsor da parte della rete di soggetti, assieme a un ricordo della mattinata realizzata dagli educatori e dai bambini che frequentano il centro di Agorà.

I Centri Servizi per la Famiglia del Comune di Genova realizzano nei municipi genovesi attività socioeducative diurne per minorenni: tra le altre, quelle dei centri socioeducativi forniscono sostegno educativo a bambini e ragazzi; grazie al lavoro di educatori professionali, i ragazzi sono assistiti nel fare i compiti e nello svolgimento di attività educative varie nel corso di tutto l’anno. Il compito principale è quello di lavorare sul benessere dei minori, con attività di prevenzione, per evitare l’allontanamento dalle famiglie.

Il centro Mompracem è in funzione da 21 anni e quindi risulta profondamente radicato sul territorio del ponente genovese. È destinato a 15 bambini della scuola primaria con problematiche riabilitative e scolastiche, segnalati dai servizi sociali (Ats, Ambito Territoriale Sociale); accoglie mediamente 25 bambini l’anno. È un punto di riferimento per le scuole del territorio e si rivolge a ben 6 plessi scolastici. I bambini che lo frequentano provengono da diversi Paesi: Cina, Bangladesh, Sud America, Centro e Sud Africa, rendendo il servizio particolarmente inclusivo.

La consegna del mezzo si inserisce nel “Progetto Mobilità Garantita”, per cui Pmg Italia promuove forme di autonomia e integrazione sociale, in applicazione della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n° 328/2000, in accordo con gli enti territoriali e le organizzazioni del Terzo settore, come nel caso specifico.

Il Progetto Mobilità Garantita è il risultato del senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano in questo modo il proprio marchio e la propria immagine a una iniziativa solidale e sociale, realizzata per il benessere della comunità con un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio è possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Attraverso questa proposta, l'ente pubblico può fornire un servizio efficace, rispondendo ad esigenze reali, nonostante i bilanci siano sempre più risicati; l'operatore economico può contribuire fattivamente al benessere della collettività, sponsorizzando l'iniziativa a favore di una non profit.