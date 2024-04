Lite in famiglia, spallate ai poliziotti, barricate e minacce: "Mi butto dalla finestra"

Trambusto a Pra' nella serata di domenica 28 aprile 2024. Poco dopo le ore 20 la polizia è intervenuta in un'abitazione dove era stata segnalato una lite in famiglia, gli agenti hanno sventato un tentativo di suicidio e hanno arrestato un 41enne per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche arrestato per maltrattamenti e lesioni personali.

I poliziotti dell'Upg e Sp, arrivati nella casa dove era stata segnalata la lite, hanno faticato a riportare la calma e hanno appreso, dalla donna che aveva chiesto aiuto, che l'uomo non era nuovo a maltrattamenti e violenze. Durante la compilazione degli atti il 41enne ha dato in escandescenza, ha preso a spallate gli agenti cercando di barricarsi in cucina minacciando di gettarsi nel vuoto.

I poliziotti sono riusciti a evitare il blocco della porta e l'hanno fermato prima che arrivasse alla finestra verso cui stava salendo: nello scontro hanno riportato lesioni, uno al ginocchio e uno alla mano, con una prognosi successivamente indicata di sette giorni. L'uomo è stato messo in sicurezza e portato in questura in attesa del processo per direttissima.

