Inseguimento nella notte: ubriaco e con un braccio rotto alla guida non si ferma all’alt e rischia d’investire un agente

Non si ferma all'alt e rischia d’investire un agente della polizia locale: ne nasce un inseguimento lungo 5 km con gli operatori che fermano la corsa dell’automobilista ubriaco e con un braccio ingessato alla guida. Scene da film a ridosso del casello autostradale di Pra’ nella notte: è accaduto quando gli agenti della polizia locale hanno intimato l'alt al conducente di un veicolo che non si è fermato di fronte a una chiusura obbligata per lavori stradali, iniziando così una pericolosa fuga a tutta velocità.

Dopo aver proseguito lungo via Pra’, la folle corsa dell’auto è giunta al termine grazie a una pattuglia che si è messa di traverso. Dopo lo stop, il ragazzo alla guida, un 24 enne italiano, ha dato le sue generalità.

Filotto di reati per lui che è stato denunciato: per aver transitato in area con divieto di transito; perché non si è fermato all’alt; per aver in corpo tre volte tanto l’alcol consentito per legge. E ancora: per resistenza e guida con braccio ingessato. In più , la bravata gli è costata il sequestro per confisca del mezzo.