Incidente sul lavoro in porto, operaio ferito a una mano

Incidente sul lavoro all'interno del bacino portuale di Pra', più di preciso in via dei Rallisti. È successo poco prima delle 12.30 di venerdì 16 giugno 2023.

In base alla chiamata ricevuta dalla centrale operativa del 118, i mezzi di soccorso, automedica Golf 5 e ambulanza della Misericordia Ponente, sono usciti in codice rosso.

Per fortuna una volta sul posto il medico ha valutato il paziente, un operaio di circa 50 anni, non in imminente pericolo di vita, per questo il codice è stato declassato a giallo.

L'uomo è stato portato all'ospedale San Paolo di Savona, specializzato in chirurgia della mano. Rischia l'amputazione di due falangi.