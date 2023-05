Operaio investito resta sotto mezzo pesante

Incidente sul lavoro in via dei Canottieri a Pra'. Un operaio di 35 anni è stato investito da un mezzo pesante. È successo intorno alle 14 di martedì 16 maggio 2023.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l'automedica Golf 5, due ambulanze e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Le verifiche per accertare la dinamica di quanto accaduto sono affidate al nucleo Psal di Asl3.

Il giovane è stato intubato e portato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino a bordo dell'elicottero. Ha riportato diversi traumi da schiacciamento e un trauma cranico. Portato in ospedale al Villa Scassi sotto choc in codice verde anche l'investitore.

"Non si fermano gli infortuni sul lavoro in Liguria: anche oggi un operaio, questa volta al Nuovo borgo terminal containers, è rimasto gravemente ferito: schiacciato da due mezzi meccanici durante una manovra, è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari. La sicurezza sui posti di lavoro deve essere la priorità, sempre e comunque e in particolare nella nostra regione, dove purtroppo si registra l'aumento in percentuale rispetto all'anno scorso (+49%) superiore alla media di tutte le altre regioni del Nord-Ovest. Si deve fare di più e meglio".

Lo dichiarano i pentastellati liguri, che con il deputato Roberto Traversi ricordano la proposta emendativa del M5S alla legge di bilancio 2023, che prevede il 'Fondo sicurezza lavoro portuale', istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 3 milioni di euro destinati alle imprese del porto che investiranno in sicurezza sul lavoro nel triennio 2023-2026.

"Avevo a suo tempo chiesto al Governo - conclude Traversi - se intende dare attuazione all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, adottando le norme previste in materia di sicurezza dei lavoratori del porto, delle navi e del trasporto ferroviario: stiamo ancora aspettando. Nella speranza che alla sicurezza sul posto di lavoro si dia quanto prima la priorità che le spetta, auguriamo al lavoratore, le cui condizioni ci risultano gravi, di riprendersi al più presto".