Incendio sui ponteggi, evacuato il cantiere

Paura in un cantiere in via Cordanieri a Pra' dove nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile è divampato un incendio sui ponteggi.

A prendere fuoco delle reti di protezione e altro materiale usato per i lavori sulle impalcature. Gli operai sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia locale. I vigili hanno chiuso il traffico nella via per agevolare il transito dell'autobotte.

Non si registrano feriti o intossicati.