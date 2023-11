"Ehi tu riporta il panda", appello della pizzeria per avere indietro la sua mascotte

Tra una margherita e una quattro stagioni, da Voglie di Pizza in via Pra' non si portano via solo appetitosi impasti per la cena. E questa volta il 'portarsi via' è riferito al prendere e andare senza pagare. A sparire è stato un peluche di panda, molto amato dai residenti più piccoli del quartiere.

Il titolare della pizzeria ha lanciato un appello sui social perché il maltolto venga restituito, postando anche alcuni frame del video, che immortala l'autore del gesto. "Ehi tu riporta il panda a Voglie Di Pizza, che ti è rimasto attaccato sulla schiena. In 20 giorni una marea di bambini hanno fatto foto quindi riportalo se non vuoi il video completo", si legge nel post.

Filmato che, se il panda non ternerà al suo posto, potrebbe finire nelle mani delle forze dell'ordine. Il ladro ha agito con il favore del buio, travisato con il cappuccio di una giacca. In poche ore il post ha suscitato decine di reazioni. Chi sa che il messaggio, col passaparola, non arrivi all'orecchio o all'occhio dell'interessato.

I bambini, nel frattempo, sperano di poter tornare quanto prima a fare le foto con il loro simpatico amico a chiazze.