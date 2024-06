Anelli, bracciali, collane e orecchini in valigia: arrestato ladro viaggiatore

Dopo aver svaligiato un'abitazione nel quartiere di Pra', si stava allontanando da Genova a bordo di un treno diretto a Savona, ma è stato fermato per un controllo a bordo dalla polizia ferroviaria di Sampierdarena e arrestato.

Protagonista della vicenda un 33enne di origini tunisine, già processato per direttissima e raggiunto da divieto di dimora nel comune di Genova. Quando è stato fermato, nella mattina di giovedì 27 giugno 2024, l'uomo si trovava nell'ultima carrozza di coda con diversi bagagli al seguito.

Il nervosismo dimostrato durante la sua identificazione ha spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche sul suo conto e sul contenuto delle valige, che aveva al seguito, all'interno delle quali erano presenti diversi monili in oro, orologi, e monete antiche.

Negli stessi bagagli erano anche presenti alcuni oggetti atti allo scasso e poiché il viaggiatore non è stato in grado di fornire un valido motivo al possesso di quanto rinvenuto, i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in ufficio per ulteriori verifiche.

I successivi accertamenti svolti insieme ai colleghi della squadra giudiziaria del compartimento Polfer Liguria e ai carabinieri di Pra', hanno permesso di stabilire che gli oggetti di valore che l'uomo possedeva, nello specifico 5 braccialetti, 10 orecchini, 10 anelli, 7 collane, 8 gemelli, 11 ciondoli, 12 spille, diverse monete antiche e una cinepresa, erano tutti di provenienza illecita.

In particolare, erano stati asportati poco prima da un'abitazione privata del quartiere di Pra' e il proprietario, assente al momento del furto, aveva già sporto querela presso i carabinieri di zona. Gli agenti della Polfer hanno così proceduto al sequestro di tutti gli oggetti di provenienza illecita e all'arresto dell'uomo per furto in abitazione.