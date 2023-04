Prende a pugni l'ex della fidanzata e lo manda all'ospedale

Ha preso a pugni l'ex della sua fidanzata e lo ha lasciato a terra. La vittima ha chiamato i soccorsi ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Voltri da un'ambulanza della Misericordia Ponente. È successo ieri sera alle 22.30 a Pra'.

Alla polizia, il 47enne, dal suo letto al pronto soccorso, ha raccontato che si trovava all'altezza della fermata del bus in via alle Sorgenti Sulfuree, quando ha incontrato la sua ex con cui ha scambiato due parole.

All'improvviso è stato aggredito da un uomo che lo ha scaraventato a terra, dopo due pugni ben assestati. Poi si è allontanato con la donna senza preoccuparsi delle sue condizioni. Il ferito ha sporto denuncia in mattinata.