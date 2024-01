Vede la polizia e si nasconde: trovato con la droga nelle mutande

Ha visto l'automobile della polizia e ha provato a nascondersi. Gli agenti si sono insospettiti e l'hanno fermato e poi arrestato perché nascondeva la droga nelle mutande. In manette è finito un 21enne, pluripregiudicato, per detenzione di droga ai fini di spaccio. È successo nel ponente genovese, in via Pra', intorno alle ore 15 di giovedì 11 gennaio 2024.

Il maldestro tentativo di nascondersi è stato notato dai poliziotti che si trovavano a bordo della volante, il ragazzo è stato fermato e ha mostrato subito un atteggiamento nervoso, tra l'altro è stato subito riconosciuto perché volto noto per gli agenti per i suoi precedenti in tema di spaccio.

Il 21enne è stato perquisito, negli sliip nascondeva una busta della spesa all’interno della quale vi erano sei involucri in cellophane contenente sostanza marrone, successivamente analizzata e risultata essere cannabis, per un peso lordo di 7,28 grammi. Durante la perquisizione domiciliare è stato anche trovato un bilancino di precisione nascosto nel bagno, all’interno di un incavo del muro.

