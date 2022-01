Aveva aggredito con un coltello uno studente allo skatepark, 14enne arrestato

"Dammi i soldi e il telefono". Così un 14enne aveva minacciato e tentato di rapinare uno studente minorenne allo skate park di Pra', lo scorso novembre.

La giovane vittima, che si era rifiutata di consegnare i propri beni, era stata anche malmenata e spintonata; soltanto l'intervento di altre persone presenti gli aveva permesso di mettersi in salvo. E dopo la chiamata al 112, anche l'aggressore si era dato la macchia.

L'episodio è arrivato sulla scrivania del sostituto procuratore, dottoressa Francesca Sussarello, che ha aperto un'indagine. I carabinieri sono dunque riusciti a identificare il rapinatore, residente in provincia di Genova e con precedenti di polizia.

Non solo, il 14enne è risultato anche essere responsabile di atti persecutori nei confronti di un altro minore che da luglio era stato oggetto di minacce e vessazioni. Il giovane, all'epoca dei fatti, era stato rintracciato in una comunità fuori provincia dove già si trovava da dicembre scorso in quanto indagato per un’altra rapina commessa a Milano.

Dopo la notifica del provvedimento di collocamento in comunità si era allontanato dalla struttura e il 13 gennaio i carabinieri lo hanno rintracciato nel suo appartamento a Genova ed in ottemperanza ad un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale dei minori che ha aggravato la precedente misura, è stato arrestato e portato nel carcere minorile di Torino.