Evade dai domiciliari e danneggia portone e volante: arrestata

Sabato sera, 14 maggio, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti in un condominio di via Vittorini sulle alture di Pra' poiché durante una lite con il compagno, una 31enne aveva sferrato un calcio alla porta del palazzo, infrangendo il vetro inferiore. Gli operatori hanno suonato alla sua porta più volte ma senza nessuna risposta.

Al termine del controllo gli operatori, nel dirigersi verso il veicolo di servizio, hanno visto la giovane che parlava al telefono all'esterno del proprio domicilio e con area indifferente si stava allontanando. Alla vista dei poliziotti ha cercato di rientrare in casa ma è stata immediatamente riconosciuta in quanto persona sottoposta agli arresti domiciliari.

Nel momento in cui la donna è stata fatta salire sulla volante ha iniziato ad agitarsi, a dare testate e pugni contro il divisorio in plexiglas e a colpire ripetutamente con calci il vetro dello sportello posteriore, danneggiandolo. Arrestata per il reato di evasione, denunciandola altresì per danneggiamento, questa mattina è stata sottoposta a direttissima.