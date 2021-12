In camera 380 grammi di marijuana, coppia litiga e finisce in manette

Dalla lite all'arresto. È quanto accaduto a una coppia di Pra'. I poliziotti del commissariato di Sestri Ponente e dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso tra loro, nonché per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, una 31enne genovese, già gravata da precedenti specifici e un 36enne, anch'esso genovese con pregiudizi.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite in un appartamento di piazza Venezian in cui era presente la coppia. Fin da subito i due si sono mostrati molto nervosi e poco collaborativi, negando dissidi ed esortando i poliziotti ad allontanarsi, il tutto condito da insulti e turpiloquio.

La loro tensione aumentava ogni qualvolta gli operatori si avvicinavano alla camera da letto, fino a pararsi fisicamente davanti alla porta per impedirne l'accesso, ingaggiando così una colluttazione al termine della quale due agenti hanno riportato lesioni agli arti inferiori giudicate guaribili in tre giorni.

Dal successivo controllo è stato chiarito il motivo di tanta aggressività: nella camera sono stati rinvenuti 380 grammi di marijuana suddivisi in involucri pronti per la vendita, la somma di 90 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

I due sono stati accompagnati presso gli uffici della questura dove hanno trascorso la notte in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina.