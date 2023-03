Pugno al verificatore di Amt, che le chiede il biglietto

Ancora un dipendente di Amt aggredito sul lavoro. È capitato a un verificatore titoli di viaggio, un 'controllore', intorno alle 11 di mercoledì 22 marzo 2023 in via Pra'. Una ragazzina, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, ha risposto colpendo il verificatore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato la ragazza, e un'ambulanza della Croce Verde Praese, che ha accompagnato il lavoratore al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri in codice giallo. L'uomo ha riferito di aver ricevuto un pugno.

"Come organizzazione sindacale - dichiara il segretario regionale dell'Ugl Fna, Roberto Piccardo - continuiamo a rivendicare il fatto che i nostri verificatori e gli addetti alla sosta trovano comportamenti aggressivi nei loro confronti. I dipendenti sono sempre più esposti alle violenze quotidiane".

"Ribadiamo sempre l'uso della bodycam su base volontaria. Servono pene severe - chiede Piccardo -, queste persone si devono mettere in testa che chi aggredisce un pubblico ufficiale, riceve in automatico una denuncia. Noi invitiamo sempre l'azienda a fare passare un messaggio a bordo che ricorda le conseguenze di chi aggredisce il personale in modo che faccia da deterrente".

"Sempre meno persone vogliono fare questo lavoro - conclude Piccardo -. Per dare un segnale bisognerebbe che quando l'aggressore viene preso come in questo caso, dovrebbe essere pubblicizzata la punizione inferta, così da fare da deterrente. Ogni squadra di verifica, in alternativa, dovrebbe eventualmente avere un agente della polizia municipale come già fatto in alcune occasioni, ma sempre, in maniera strutturale".