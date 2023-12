Agente di polizia locale travolto da moto rubata

Sono stati due gli episodi, che martedì 12 dicembre hanno visto la polizia locale protagonista di interventi delicati. Un agente è stato ricoverato in ospedale.

Intorno alle 18, in via Pra', la pattuglia Cude ha intimato l'alt a un motociclo con due soggetti a bordo, un uomo e una donna. Fatta scendere la donna, rimasta sul posto, il conducente ha scagliato il veicolo contro uno degli agenti per tentare di impedire di essere bloccato.

L'uomo, un extracomunitario, è stato inseguito in zona molo e catturato con l'aiuto di altre due pattuglie e da lì trasferito in questura. Il motociclo è risultato poi essere rubato, con denuncia risalente allo scorso ottobre presso i carabinieri di Savona.

La donna si è dichiarata minorenne ed è stata affidata alla madre. L'agente colpito dal motociclo è stato accompagnato presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Altro intervento in centro storico, in via Garibaldi, dove un uomo, di nazionalità italiana, ha iniziato a dare in escandescenze durante un diverbio con un operatore di vigilanza privata. Gli agenti presenti presso il palazzo civico hanno chiesto rinforzi e, una volta sul posto, sono stati aggrediti dall'uomo con sputi e improperi e con il tentativo anche di contatto fisico, che ha reso necessario l'utilizzo di spray urticante.

L'uomo è stato trasportato nella sede di piazza Ortiz dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio.