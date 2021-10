Posto di blocco in centro, ritirate 15 patenti in una sera

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre 2021 la polizia locale ha svolto mirati controlli tesi al contrasto della guida sotto l'influenza dell'alcol nei pressi della galleria Mameli, ed ha sottoposto al controllo relativo all'assunzione di sostanze alcoliche 193 conducenti.

Cinquantadue sono stati sottoposti a controllo quantitativo mediante etilometro in quanto positivi al test preliminare; di questi, 17 conducenti sono risultati con valori oltre i limiti previsti dalla legge: 6 avevano alcol nel sangue in quantità per cui è prevista la sanzione amministrativa, 11 in quantità per cui è prevista la denuncia penale.

Nel corso della notte sono state ritirate 15 patenti e contestate altre 15 violazioni al Codice della strada.