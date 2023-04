Posti nei mercati comunali, a giugno i primi bandi per l'assegnazione

Partiranno a giugno i primi bandi per l'assegnazione in concessione degli stalli non più utilizzati nei mercati merci varie di Genova: ad annunciarlo, in consiglio comunale, l'assessora al Commercio Paola Bordilli rispondendo a un'interrogazione di Paolo Gozzi (Vince Genova).

"Nel 2017 - ha spiegato l'assessora - abbiamo iniziato un lavoro intenso per fare ordine poiché tutti i dati in nostro possesso erano cartacei, e per darci un metodo nuovo di raccolta dei dati dei posti nei mercati comunali".

Il covid ha dato uno stop, ma con aprile 2022 sono riprese le presenze regolari e non solo: il Comune ha infatti ripreso un sistema sperimentale di rilievo, con informatizzazione e tablet in uso alla polizia locale per registrare le presenze.

"Da settembre 2022 - continua Bordilli - sono partite una serie di riunioni con le categorie per condividere lo stato dei mercati, sono state fatte migliorie sui posti fissi e saremo pronti con giugno con i primi bandi, per poi avere a settembre 2023 i primi mercati totalmente rivisti".