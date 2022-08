Disabili lasciati a terra dal treno: nessun colpevole, caso da archiviare

Un vicolo cieco il caso dei 27 disabili lasciati a terra dal treno a Principe. La procura sta per archiviare un fascicolo aperto per violenza privata a carico di ignoti. Come noto, i fatti risalgono al giorno di Pasquetta quando i ragazzi, di ritorno da una gita in Liguria e accompagnati da tre educatori, si erano trovati i oro posti prenotati occupati da altri passeggeri che non hanno voluto sapere di scendere.

È stato un esposto di Assoutenti presentato al nono piano di Palazzo di giustizia a far partire l'indagine, ma le informazioni raccolte in quasi cinque mesi d'indagine da parte della polizia ferroviaria sono risultate "carenti". Intanto, sul quel vagone non c'erano telecamere di sorveglianza, poi i posti erano stati assegnati con fogli di carta svolazzanti e in più il treno 3075, proveniente da Albenga e diretto a Milano, all'altezza di Savona era stato semi vandalizzato dalle migliaia di persone salite a bordo e Trenitalia si era vista costretta a togliere alcune carrozze eliminando di fatto duecento posti a sedere.

Così, anche i posti destinati ai disabili erano stati occupati da altri passeggeri irremovibili nonostante l'intervento di polfer a bordo e le suppliche degli assistenti sociali. La vicenda aveva fatto il giro dei social richiamando, oltre a quelli politici, anche gli interventi di personaggi televisivi come Luciana Littizzetto ("Quei ragazzi avevano il biglietto e il diritto di sedersi. Anche gli altri passeggeri, ma come sempre hanno pagato i più fragili. Non tutti hanno le possibilità economiche per prendersi un treno ad alta velocità e per avere la certezza che venga garantito un loro diritto. E se sei costretto a pagare perché sia rispettato un diritto, non è più un diritto ma un privilegio).

Da parte sua Trenitalia risolve rimborsando i biglietti e dichiara:"Ci sono già stati contatti telefonici da parte di Trenitalia e un incontro con le associazioni ed è stata avviata la pratica di rimborso del 100% dei biglietti". Più un "viaggio" premio: "Sono state anche proposte loro iniziative connesse al mondo ferroviario che possano incontrare i desideri dei ragazzi come ad esempio un viaggio su un treno storico o la visita ad un museo ferroviario".

Trenitalia si è accordata con le Associazioni per sentirsi dopo il periodo estivo per "definire insieme l’iniziativa migliore".